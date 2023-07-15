به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش بوشهر، علی موحدی اظهار کرد: در حوزه تعلیم و تربیت به ویژه نظام آموزش و پرورش، چنین کار مؤثر و فاخری به صورت ملی و بین‌المللی نداشتیم که الحمدالله با پیگیری عوامل برگزاری به مرحله اجرا رسید.

وی افزود: ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه و برنامه‌های نوآورانه مبتنی بر خلاقیت‌های فردی معلمان و همچنین فناوری‌های بروز دانش‌آموزان را در این نمایشگاه، مشاهده کردیم.

موحدی خاطرنشان کرد: این مسئله برای تمام معلمان مایه افتخار است که مشاهده کنند همکاران خوش ذوق و مهارتمندشان در گوشه گوشه ایران و در مدارس دورافتاده و غیر برخوردار یا کم برخوردار از امکانات چگونه با کمبودها کنار آمده و با خلاقیت‌های خودشان آن را جبران می‌کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که این رویداد در استان‌های سراسر کشور نیز به صورت مستقل دنبال شود، چرا که استان‌ها ظرفیت اینکه تمام امکانات خود را به پایتخت منتقل کنند ندارند، اما در استان خودشان، می‌توانند بهترین رویکردها را دنبال کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: انشاالله تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید، یک نمایشگاه بزرگ استانی مانند نمایشگاه «الف تا» در بوشهر راه‌اندازی خواهیم کرد که در آن تمام معلمان و دبیران ما بتوانند طرح‌های خلاقانه خود را معرفی کرده و بتوانیم دانش‌آموز تراز انقلاب اسلامی را تحویل جامعه بدهیم.