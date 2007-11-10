ساخت 50 واحد مسکونی پزشکان در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عیسی هاشمی حیدری ظهر امروز در جلسه ستاد پیگیری مصوبات هیئت دولت به استان در محل استانداری افزود: ساخت این واحدها دارای 50 درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی خاطر نشان کرد: طرح ریزی برای ساخت بیمارستان 10 تختخوابی در زیر آب آغاز و عملیات اجرایی ساخت بیمارستان در این شهر آغاز شد.

رئیس ستاد عالی پیگیری مصوبات هیئت دولت به استان با اشاره به این که بیمارستان 300 تختخوابی بابل دارای 97 درصد پیشرفت فیزیکی است، یادآور شد: مجری این طرح سازمان مسکن و شهرسازی بوده که دانشگاه علوم پزشکی بابل بهره بردار این پروژه خواهد بود.

هاشمی با بیان این که 850 میلیون تومان اعتبار برای تکمیل و تجهیز دانشکده پیراپزشکی بابل اختصاص یافته است، یادآور شد: مسجد، سالن آمفی تئاتر و سلف سرویس این دانشکده تا پایان امسال بهره برداری می شود.

وی در پایان از پیش بینی اعتبار برای ساخت بیمارستان گلوگاه خبر داد و افزود: عملیات اجرایی ساخت بیمارستان بهشهر نیز آغاز شده است.