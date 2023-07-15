لزوم تسریع در اعطای تسهیلات و پیگیری بیمه درمان ناباروری در همدان

صالح قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جمعیتی استان همدان اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت جمعیتی همدان، چندین کار اساسی باید در این استان اتفاق بیفتاد، یکی از علت‌های اصلی افزایش مهاجرت جوانان از همدان عدم وجود کار، عدم وجود فرصت شغلی، عدم وجود زیرساخت‌ها برای داشتن یک کار مناسب است؛ البته این مشکلات در همه کشور وجود دارد ولی استان همدان به سبب بحث اقلیمی و آب و هوایی، به دلیل عدم وجود قطب‌های صنعتی بزرگ که جذب نیروی کار کنند، به دلیل عدم وجود صنایع بزرگ، به صورت جدی که بسیاری از جوانان بتوانند در آن واحدها مشغول به کار شوند، بدتر از استان‌های دیگر است و باید به این نکته توجه شود.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور تصریح کرد: این وضعیت، همدان را دچار مشکل کرده است.

وی با تصریح بر اینکه سردی هوا در بسیاری از ماه‌های سال و مسئله آب که در واقع کشاورزی استان را به شدت دچار آسیب کرده است نیز مزید بر علت شده است؛ افزود: ایجاد شغل پایدار و ایجاد قطب‌های صنعتی و احداث شهرک‌های صنعتی که جذب نیروی کار داشته باشند و موجب اشتغالزایی جوانان شود، بسیار مؤثر و ضروری و لازم است.

پژوهشگر حوزه جمعیت ادامه داد: نکته بعدی که مهم است، در نظر گرفتن یک سری مشوق‌های محسوس و قابل توجه در راستای افزایش زاد و ولد است؛ به نظرم استان همدان به طور جدی باید برای افزایش زاد و ولدش برنامه ریزی های جدی تر داشته باشد و این امر از طریق اعمال سیاست‌های تشویقی باید انجام شود.

قاسمی در ادامه خاطر نشان کرد: استان همدان باید در خصوص اعطای زمین یعنی ۲٠٠ متر زمین برای کسانی که صاحب فرزند سوم و بالاتر می‌شوند، وارد کار شود، چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟ باید شاهد باشیم که اعطای زمین به این خانواده‌ها با سرعت آغاز و دنبال می‌شود چراکه این موضوع، یکی از همان امتیازات بسیار جدی است که در قانون جوانی جمعیت بدان توجه ویژه شده است.

نویسنده کتاب «کابوس سالمندی» خواستار پیگیری تسریع اعطای وام‌ها و تسهیلات بانکی که در قانون آمده است، نیز شد و افزود: همچنین پیگیری بیمه کامل درمان ناباروری واز این دست پیگیری‌ها در استان همدان ضرورت دو چندان دارد که باید انجام شود.