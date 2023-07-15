به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا روز شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان در سنندج، اظهار کرد: باید از ظرفیت‌های اوقات فراغت تابستانی برای آموزش مهارت‌های زندگی به جوانان بهره بگیریم.

وی افزود: ایجاد هماهنگی بین دستگاهی در برگزاری بهتر برنامه‌های اوقات فراغت دانش‌آموزان امری ضروری است.

استاندار کردستان خاطر نشان کرد: استعدادهای زیادی در استان داریم که باید در قالب این برنامه‌های اوقات فراغت زمینه شناسایی آنها را فراهم کنیم.

زارعی‌کوشا تصریح کرد: همان قدر که برگزاری کلاس‌های درس و برنامه‌های سال تحصیلی مهم است، برنامه‌های اوقات فراغت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: باید از موازی‌کاری در زمینه تدوین و اجرای ویژه برنامه‌های اوقات فراغت جوانان و نوجوانان جلوگیری شود.

استاندار کردستان تأکید کرد باید در پرداخت تسهیلات ازدواج به روز باشیم و هر آنچه در نوبت داریم را عملیاتی کنیم.

زارعی کوشا از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان حلقه مفقوده در بخش اشتغال نام برد و گفت: توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی می‌تواند زمینه توانمندسازی افراد جویای اشتغال را فراهم کند.

وی افزود: امروز اطلاع‌رسانی در مورد آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که به صورت رایگان در سطح استان ارائه می‌شود ناکافی بوده و در این راستا نیازمند تولید محتوا هستیم.