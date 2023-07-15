آرش بهاروند احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جو در منطقه البرز مرکزی پایدار است و آسمانی صاف همراه با وزش باد، غبار محلی و کاهش کیفیت موقت هوا برای اکثر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: از دوشنبه تا چهارشنبه با گذر موج ناپایدار سطوح میانی و تزریق خوب رطوبت از پرفشار شمالی در سطوح پایینی جو روند کاهش دما و رگبار و رعد و برق به صورت محلی و نقطه‌ای به ویژه در دامنه جنوبی البرز مرکزی و ارتفاعات استان خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف در بعضی ساعات همراه با وزش باد نسبتاً شدید و غبار محلی است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۴۱ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۱۸ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۰ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی فردا آسمان البرز کمی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی و روند کاهش دما تا انتهای هفته است.

بهاروند احمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۴۹ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۱۶ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۰ متر بر ثانیه است.