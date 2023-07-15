مرکز فیزیوتراپی هلال احمر طارم فعالیت خود را از سر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم‌جعفری روز شنبه گفت: فعالیت فیزیوتراپی هلال احمر شهرستان طارم پس از ۱۰ ماه تعطیلی با تلاش مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان مجدد فعال شد و هموطنان خدمات مورد نیاز را از امروز در این مرکز دریافت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان در کمتر از یک ماهه گذشته قول راه اندازی مجدد این مرکز را با توجه به درخواست اعضای شورای اجرایی هلال احمر طارم و شهروندان داده بودند که امروز این مهم محقق شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان طارم گفت: در این شهرستان بجز فیزیوتراپی هلال احمر هیچ مرکزی وجود ندارد تا به هموطنان در این حوزه خدمات ارائه شود.

جعفری اظهار داشت: در مدت زمان تعطیلی این مرکز شهروندان طارم برای دریافت خدمات فیزیوتراپی به مرکز استان یا استان‌های همجوار مراجعه می‌کردند.

وی ادامه داد: خوشبختانه از امروز فعالیت مرکز فیزیوتراپی برای ارائه خدمات به هموطنان هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت هشت صبح انجام‌می شود.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان طارم گفت: افتتاح مرکز فیزیوتراپی با حضور فرماندار شهرستان انجام شد.