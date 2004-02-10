سرمربي نفتچي : گلهاي اول و دوم سپاهان آفسايد بود

" سركسييان" سرمربي تيم فوتبال نفتچي ازبكستان در مصاحبه مطبوعاتي پس از بازي با بيان اين مطلب افزود: من بدون شناخت درمقابل سپاهان قرار گرفتم و فقط مي دانستم اين تيم در چرخه بازيها قرار دارد و از آمادگي بالايي برخوردار است. اين مسئله در بازي امروز به من ثابت شد.

وي افزود: تيم ما در دوران ركورد و استراحت قرار داشت و دليل آن اين بود كه ليگ ما در حال حاضر تعطيل است و از يك ماه ديگر آغاز مي شود. علاوه بر اين ما امروز چهار بازيكن اصلي خود را به دليل مصدوميت در اختيار نداشتيم و اين مسئله در روند بازي ما تاثير منفي گذاشته بود .

وي درباره ميزباني سپاهان و پرتاب ترقه ها از سوي تماشاگران در ورزشگاه اظهار داشت: من از ميزباني سپاهان در مجموع راضي هستم و درمورد پرتاب ترقه ها هم بايد بگويم كه مقابل احساسات هواداران را نمي شود گرفت.

سركسييان با اعتراض نسبت به داوري اين مسابقه اظهار داشت: از قضاوت بازي چنين احساس كردم كه داوربازي شهروند ايراني است. آنها براي ما مشكل ساز شدند و گلهاي اول و دوم سپاهان كاملا در موقعيت آفسايد به ثمر رسيد. اي كاش من هم مانند آقاي كاظمي از زمين اخراج مي شدم ولي داور اين چنين بر عليه تيم ما قضاوت نمي كرد.

گفتني است: خبرنگاران حاضر درجلسه نسبت به اظهارات سركسييان درباره آفسايد بودن گلهاي سپاهان به وي اعتراض كردند كه فرهاد كاظمي سرمربي سپاهان با مداخله خود اجازه نداد تا مربي تيم نفتچي مورد انتقادات بيشتري قرار گيرد.

وي با بيان اينكه او ميهمان ماست، گفت: ايشان در حال حاضر به خاطر واگذار كردن نتيجه بازي تحت فشار روحي قرار دارد و نبايد اين چنين مورد سوالات انتقاد آميز قرار بگيرد. من نيز اعتقاد دارم گل اول ما آفسايد بود ولي در عوض داور چهار، پنج موقعيت مناسب تيم ما را بي مورد افسايد اعلام كرد.

کد مطلب 58371