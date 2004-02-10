صدام با بازجويان سيا همكاري نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،" كارث بيلي" درجمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: معاينات پزشكي گسترده اي كه بر روي صدام انجام شد، ثابت مي كند وي در سلامتي كامل است وازهيچ بيماري رنج نمي برد .

وي افزود: صدام به سرطان غدد لنفاني مبتلا نشده است. به گفته سخنگوي نيروهاي ائتلاف، بازجويي ها برروي صدام هموار ادامه دارد اما رئيس جمهورسابق عراق حاضر نيست با بازجويان سازمان سيا همكاري كند .

رئيس جمهور مخلوع عراق با اين حال به هنگام بازجويي مانع تراشي نمي كند. بيلي با اشاره به اينكه صدام هنوز يك اسيرجنگي تلقي مي شود، تصريح كرد: به نظر مي رسد نيروهاي آمريكايي وانگليسي (ائتلاف)هم اكنون با صدام حسين به عنوان يك اسير جنگي تعامل وهمكاري مي كنند.

وي با بيان اينكه بازجويان آمريكايي دردو بعد امنيتي و اقتصادي از صدام بازجويي مي كنند، اظهارداشت: قدرمسلم اين دو موضوعي است كه به ما مربوط مي شود بنابراين ما صدام را به اتهامات ديگرتحت بازجويي قرارنخواهيم داد.

لازم به يادآوري است نيروهاي آمريكايي 13 دسامبر گذشته (آذرماه) صدام را درمنطقه اي در نزديكي شهر تكريت واقع در شمال

عراق دستگيركردند.