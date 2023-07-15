به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا مرتضوی عصر شنبه در شورای اداری استان اصفهان اظهار داشت: در زمینه عفاف و حجاب کارهای خوب و ویژه ای در استان انجام می‌شود و انصافاً در بخش‌های مختلف اعم از انتظامی، بسیج، سپاه و اطلاعات هماهنگی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه قرارگاه عفاف و حجاب استان نیز جلسات متعددی داشته و برنامه‌ای در این باره ترسیم کرده است، تصریح کرد: فکر می‌کنیم با استعانت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و استفاده از مواد ۶۳۹ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی امکان جمع کردن برخی از بی بندوباری ها و ناهنجاری‌ها در جامعه را داریم.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در قرارگاه عفاف و حجاب برنامه‌ریزی شده و انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌ها نسبت به مأموریت خودشان در این قرارگاه اهتمام داشته باشند تا شرایط محیطی بهتری برای زیست عفیفانه در این دیار فراهم کنیم.

مرتضوی در ادامه با بیان اینکه اقامه نماز یکی از وظایفی که باید در سرلوحه امور قرار دهیم، ابراز داشت: گله از برخی دستگاه‌ها داریم که نسبت به مهمترین مأموریتی که یوم الحساب از ما می‌پرسند اهتمام ندارند و نیروهای دوم، سوم و چهارم خود را به جلسات ستاد اقامه نماز اعزام می‌کنند.

وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان خواست تا نسبت به حضور خود در ستاد اقامه نماز توجه ویژه داشته باشند و افزود: زیبنده نظام اسلامی نیست که مدیران آن نسبت به اولین مأموریت خود اینگونه نگاه کنند.

استاندار اصفهان ابراز داشت: لازم است سند راهبردی اقامه نماز ادارات تدوین شده و به ستاد اقامه نماز استان ارائه شود.