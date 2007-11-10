جشنواره نامه ای به امام رضا(ع) از سال آینده بین المللی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد اسماعیل امامزاده ظهر امروز در نشستی با رئیس صندوق مهر رضا(ع) در محل اداره کل ارشاد اسلامی مازندران ضمن بررسی و تبیین جایگاه فرهنگی جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا(ع) در استان مازندران، افزود: این جشنواره از سال آینده به صورت بین المللی برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین فعالیت هایی که هر ساله به صورت منظم انجام می شود همین جشنواره رضوی است که مورد اهتمام ویژه رهبر معظم انقلاب بوده و هیچ ایرانی حتی اقلیت های دینی را پیدا نمی کنید که به امام رضا(ع) علاقه قلبی نداشته باشد.

امامزاده 30 استان مختلف کشور را در قالب 30 ویژه برنامه متنوع عهده دار قسمته ای گوناگون جشنواره رضوی خواند و گفت: جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا(ع) از سال آینده بین المللی می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خطاب به رئیس صندوق مهررضا(ع) مازندران عنوان کرد: این صندوق با تأکید رئیس جمهور و با نام امام رضا(ع)، کار خود را شروع و در قلب مردم جای یافته که این نعمت بزرگی است و وظیفه ما را خطیرتر از پیش می کند.

رئیس صندوق مهررضا(ع) مازندران نیز بیان داشت: این صندوق با برخورداری از حمایت های گسترده مردمی آماده همکاری در فعالیت های فرهنگی بوده و از امسال همراه و همگام جشنواره نامه ای به امام رضا(ع) است.

