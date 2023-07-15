تابستانی سینمایی در مناطق کم برخوردار البرز

سعید جابری انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اکران ۱۰ فیلم روی پرده سینما ایام تابستان در محله‌های کم برخوردار استان البرز خبر داد.

وی بیان کرد افزود: با تأکیدات عبداللهی استاندار البرز و نگاه ویژه‌ای که به توسعه سرانه‌های اجتماعی در این مناطق دارند و به منظور ایجاد توازن خدمات فرهنگی با هماهنگی و همکاری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری البرز ایام تابستان ۱۴۰۲ سینما سیار شهر به شهر البرز را می‌گردد و ۱۰ فیلمی که روی پرده سینما به اکران عمومی رفته است برای ساکنان این مناطق به نمایش خواهد گذاشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز متذکر شد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز رونق برنامه‌های فرهنگی را در تابستان امسال در دستور کار اجرایی خود قرار داده است.