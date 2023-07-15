محصول جهاد تبیین باید امیدآفرینی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آزادی عصر شنبه در اولین همایش تجلیل و کارگاه توانمند سازی فعالین حوزه ایثار و شهادت استان مرکزی در دهکده مقاومت اراک اظهار داشت: استان مرکزی مهد مفاخر، مشاهیر، فرهیختگان و عالمان بزرگ دینی و در رأس آنها امام خمینی (ره) و شهدای والامقامی چون شهید رحیم آنجفی ها است که افتخارات بزرگی در طول تاریخ به ماندگار گذاشته اند.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج با اشاره به اهمیت جهاد تبیین گفت: جهاد تبیین یکی از موضوعات و مسائل مهم امروز کشور است و امروز در عرصه تقابل با دشمن باید با سلاح جهاد تبیین نقش آفرینی کنیم.

وی افزود: دشمنان در جنگ شناختی به دنبال تصویر سازی غلط و دروغ برای فریب مردم و جوانان هستند و تمرکز خود را برای مخدوش نشان دادن مکتب و تفکر انقلاب اسلامی گذاشته و تحریف یکی از ابزارهای دشمن است.

دشمن در جنگ شناختی به دنبال تضعیف نشان دادن مکتب انقلاب اسلامی است

سردار آزادی ادامه داد: دشمن در جنگ شناختی به دنبال تضعیف نشان دادن تمدن اسلامی و مکتب انقلاب اسلامی است و ضعف‌ها و شکست‌های خود را پنهان می‌کند و محصول تلاش دشمن جنگ روایت‌ها و نا امید سازی است.

وی اضافه کرد: جهاد تبیین، دفاع مقدس نوین است که مردم و جوانان باید در آن نقش آفرینی کنند و دستاورد این جهاد عظیم باید امیدآفرینی و تربیت نیرو برای نقش آفرینی در گام دوم انقلاب باشد.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج بیان کرد: دو راهبرد بازنمایی تصویر واقعی از افول غرب و شکست‌های پی در پی جبهه استکبار و تصویر سازی صادقانه از گذشته، حال و آینده انقلاب اسلامی در میدان جهاد تبیین باید مورد توجه باشد و محصول این راهبردها امیدآفرینی است.

مصادیق فروپاشی جبهه استکبار برای جوانان بازگو و تبیین شود

وی تأکید کرد: مصادیق فروپاشی جبهه استکبار باید در جهاد تبیین برای جوانان بازگو و تبیین شود و در کشوری انسانیت فراموش شده و تنها ظلم و ستم نهادینه شده نمی‌تواند دم از تمدن بزند و لذا بازگوی این مصادیق فروپاشی بسیار مهم است.

سردار آزادی با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان یکی از مصادیق جهاد تبیین باید مورد توجه ما باشد و فعالان انقلاب اسلامی باید روایت‌ها را با محور امیدآفرینی انجام دهند، گفت: امید موتور محرک پیشرفت و حرکت جامعه اسلامی است و جوان و نوجوان ایرانی باید با امید به آینده برای ساختن آینده‌ای روشن و درخشان تلاش کند و لذا روایت‌ها باید به جوانان انگیزه و نشاط دهد.

وی خاطر نشان کرد: محصول جهاد تبیین و خروجی فعالیت‌های فعالان در حوزه ایثار و شهادت باید امیدآفرینی باشد و باید از گنجینه و پشتوانه عظیم دفاع مقدس به خوبی استفاده شود.