به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی شنبه شب در جلسه بازدید استاندار خراسان جنوبی از اتاق تعاون اظهارکرد: اقتصاد ایران در سه حوزه تعاون، بخش دولتی و بخش خصوصی تعریف شده است.

وی از تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت: تقویت بخش تعاون تنها راه نجات اقتصاد کشور بوده و دولت از تصدی‌گری حوزه اقتصادی خارج شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌جنوبی با بیان این‌که در سه ماهه نخست امسال ۱۱ شرکت تعاونی در استان تشکیل شده است، اضافه کرد: با ایجاد این تعاونی‌ها ۳۱۵ فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.

اشرفی خاطرنشان کرد: این تعاونی‌ها در گرایش‌های مختلف تولیدی، توزیعی، خدمات و پیشرفت و آبادانی روستایی تشکیل شده است.