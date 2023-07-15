به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین اظهار داشت: اگر موضوعات مربوط به بخش خصوصی در مسیرهای عادی انجام نشود این شورا یکی از بهترین بسترها برای برون رفت از مشکلات است.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد این است که شورا فقط محل بیان مشکلات و پیگیری رفع مشکلات نباشد و بیان راهکارها برای رسیدن شرایط متعالی تر در فضای اقتصادی هم دنبال شود.

اعلایی با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌هایی که باید در کنار یکدیگر برای آن برنامه ریزی کنیم، شناساندن فرصت‌های استان به بیرون از استان و مردم خود استان است، گفت: در حوزه‌های اقتصادی باید یک بازبینی بر روی فرصت‌های سرمایه گذاری برای معرفی صورت گیرد، البته اقداماتی انجام شده است ولی کافی نیست و باید در اندازه‌های اقتصادی مختلف پیشنهاد معرفی کرد.

استاندار قزوین اضافه کرد: یکی از اولویت‌های استان برای سرمایه گذاری حوزه گردشگری است، محلی که در استان دارای ظرفیت‌های متعددی است ولی زیرساخت‌های مناسبی ندارد و فعالین موفق و بزرگ مقیاس اقتصادی استان باید به صورت مشارکتی و در کنار یکدیگر و حتی با نگاه مسئولیت اجتماعی برای سرمایه گذاری توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان اقدام کنند.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: به طور مثال سد نهب یک سد با ظرفیت در جغرافیای بسیار مطلوب و در مجاورت محورهای مواصلاتی قرار دارد که مصرف شرب هم ندارد و با استقرار تأسیسات و زیرساخت‌های گردشگری می‌توان آن منطقه را متحول کرد، موضوعی که نیازمند ورود سرمایه گذار است و تا به امروز اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰ خانه تاریخی در شهر قزوین وجود دارد که در حال تخریب است و برای بازسازی آن می‌توان به صورت فردی و جمعی سرمایه گذاری کرد، افزود: به شرط فعال شدن موتور گردشگری استان فعالیت‌های حوزه گردشگری توجیه اقتصادی هم خواهند داشت و باید برای آن اقدامات عملیاتی انجام داد.