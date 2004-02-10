مدير عامل سپاهان: با پيروزي ذوب آهن شادي ما كامل مي شود

محمد رضا ساكت مدير عامل باشگاه سپاهان با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: ما به چنين پيروزي در گام اول نياز داشتيم و اميدوارم گامهاي بعدي هم اين چنين با پيروزي همراه باشد. البته خوشحالي ما هنوز كامل نشده است و اميدوارم فردا ذوب آهن هم مقابل " پاختاكور" با پيروزي به كارش پايان دهد تا جشن ما كامل شود.

وي درباره اخراج فرهاد كاظمي در اين ديدار اظهار داشت: به نظر من داور بي دليل آقاي كاظمي را از زمين اخراج كرد. من فكر مي كنم داور چهارم در اين صحنه اشتباه كرد و هيجان زدگي و خوشحالي آقاي كاظمي را نوعي ديگري برداشت كرد. اين در حالي بود كه مربي ازبكستان بارها از محوطه فني خارج شد، ولي داور حتي به او تذكرهم نداد.

وي در پايان گفت: من ازعملكرد تمام بازيكنان سپاهان راضي هستم و آنها توانستند روز خوبي را براي باشگاه سپاهان رقم بزنند كه اميدوارم اين شروعي باشد براي موفقيت هاي آينده تيم سپاهان.

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