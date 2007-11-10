بی نظیر بوتو در صف اول خبرنگاران معترض به حالت فوق العاده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بی نظیر بوتو در اجتماع اعتراض آمیز خبرنگاران در پاکستان گفت : من آمده ام تا همبستگی خود را با شما خبرنگاران اعلام کنم، من اعمال محدودیت ها علیه مطبوعات را مورد تقبیح قرار می دهم.

خانم بوتو در حالی در این تظاهرات شرکت کرد که بازداشت خانگی وی شب گذشته لغو شد.

دولت پاکستان از صبح روز جمعه برای جلوگیری از شرکت و سخنرانی بی نظیربوتو در تظاهرات ضد دولتی در شهر راولپندی وی را تحت بازداشت خانگی قرار داد.

رئیس حزب مردم پاکستان در ادامه سخنان خود تاکید کرد : من به آزادی بیان اعتقاد دارم و برای آن می جنگم. جنگ علیه دیکتاتور ادامه خواهد یافت و من هوادار صلح و در کنار مطبوعات هستم.

بوتو همچنین خواستار تظاهرات اعتراض آمیز در روز 13 نوامبر (سه شنبه ) در فواصل بین شهرهای لاهور و اسلام آباد علیه حالت فوق العاده و برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر شد.

مشرف روز شنبه 12 آبان با این توجیه که تروریسم در کشور به بالاترین حد رسیده و نیز دادگاه عالی کشور در فعالیت های دولت دخالت می کند، اقدام به اعلام حالت فوق العاده، تعلیق قانون اساسی و برکناری رئیس دادگاه عالی و تعدادی از قضات بلندپایه دستگاه قضایی کرد.