معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیدار و گفت‌وگوی گروه‌های جهادی و مردمی با مدیران استان در یک فضای صمیمانه برگزار شد.

حجت الله پارمان اهداف اجرای طرح چله نوکری و خدمت را در مناطق محروم و کم برخوردار استان تشریح و تبیین کرد و گفت: به واسطه این طرح می‌توان محرم و صفر و قیام حسینی را از مجلس عزداری صِرف، تبدیل به وسیله و ابزاری در جهت حل مسائل و باز کردن گره‌ی از مشکلات مردم قرار داد.

در نشست صمیمانه ای که به همت قرارگاه جهادی افسران ولایت و بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) شکل گرفت، گروه‌های جهادی و مردمی مناطق هدف طرح چله نوکری و خدمت با مدیران دستگاه‌ها و نهادهای استان بوشهر به نشست و گفتگو پرداختند.

در این جلسات که به مدت ۲ روز در سالن مرکز رشد و علم و فناوری بوشهر برگزار شد، از مدیران صدا و سیما، بهزیستی، کمیته امداد، علوم پزشکی، آب منطقه‌ای، آبفا، اوقاف و فرهنگ و ارشاد دعوت به عمل آمد.

هر یک از این مدیران حدود یک ساعت پای صحبت‌های نمایندگان گروه‌های جهادی و مردمی مناطق هدف چله نوکری و خدمت نشستند و مسائل و مشکلات گروه‌های هر منطقه را با صراحت بیان گوش دادند.

مدیران در هر یک از این نشست‌ها به سوالات و مطالبات گروه‌های جهادی و مردمی پاسخ مناسب و قول‌هایی نیز در جهت عملی کردن خواسته‌ها داده شد.