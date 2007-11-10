مرور یک کتاب؛ "جین آستین" در میان نامه هایی به خواهرش

به گزارش خبرنگار مهر، تصویر جین آستین در این کتاب از لابلای نوشته ها و تصاویری که از او و دوستانش بر جای مانده، به دست خواهد آمد.

به جز برخی بریدگیها از طرف کاساندرا (خواهر جین آستین که بیشتر نامه های این نویسنده، به او نوشته شده است)، بخش بزرگی از آن نامه ها به جا مانده اند و از 1870 به این سو اندک اندک به چاپ رسیده اند.

با استفاده از این نامه ها، خاطرات ادوارد آستین لی (برادر جین)، خاطره گویی های بعدی اعضای خانواده و نیز سایر پژوهشهای محققان و متخصصین، می توان زندگی اجتماعی جین آستین را بازبینی کرد.

نامه های اولیه جین آستین به خواهرش کاساندرا از سال 1796 تا 1801 نوشته شده اند. با خواندن آنها درمی یابیم که رابطه جین با او نزدیکتر از هر فرد دیگری در زندگی اش بوده است. مرور درشتیها و تندیها و گزارش یاوه گوییها و سبک سریها و خریدهای جین آستین که آکنده از ظرافت طبع و بذله گویی مسحورکننده ویژه وی هستند، ما را با چهره ای متمایز آشنا می کند که در ارتباط میان دو خواهر شکل گرفته است؛ چهره ای بی طرف، تمسخرآمیز و ورای تظاهر یا تحمل که ضرورتاً چهره ای نیست که دیگران از دوشیزه جین آستین می شناخته اند.

جین در 16 دسامبر 1775 میلادی به دنیا آمد. در فاصله میان سال مرگش در سال 1817 و زمان انتشار خاطرات او توسط خواهرزاده اش در سال 1870، کمترین نشانه ای از اشتیاق مردم به زندگی و آثار جین آستین دیده نشده است.

آستین که هفتمین فرزند یک کشیش انگلیسی بود نوشتن را از نوجوانی آغاز کرد. "منسفیلد پارک"، "عقل و احساس"، "غرور و تعصب"، "اما"، "لیدی سوزان" و "واتسن ها" از کارهای جین آستین است. "غرور و تعصب" آستین اخیراً در یک نظرسنجی در میان 20 رمان عاشقانه قرن بیستم جای گرفته بود. وی پیش از مرگ نیز مشغول نوشتن رمانی به نام "سندتین" بود که قسمتهای پراکنده ای از آن در دست است.

چاپ نخست کتاب مصور جین آستین نوشته مارگانیتا لسکی در شمارگان 3000 نسخه، 160 صفحه، با بهای 2800 تومان و توسط نشر هرمس منتشر شده است.