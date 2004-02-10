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۲۱ بهمن ۱۳۸۲، ۱۹:۲۷

همگام با ليگ قهرمانان آسيا (15)

سيد صالحي : اين پيروزي را مديون فرهاد كاظمي هستيم

خوشحالم كه شروع خوبي در ليگ قهرمانان آسيا داشتيم و اميدوارم در بازي هاي آينده هم بتوانيم اين پيروزي ها را تكرار كنيم .

" داود سيد صالحي" مهاجم تيم فوتبال سپاهان اصفهان  با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: اين پيروزي را مديون آقاي كاظمي هستيم كه توانست تاكتيك هاي خوبي را براي پيروزي بر حريف بكار بگيرد.
وي افزود: خوشبختانه بچه ها هم تلاش خوبي براي پيروزي در اين ديدار داشتند و اميدوارم اين پيروزيها ادامه داشته باشد و روزي بتوانيم قهرمان آسيا شويم .
وي تصريح كرد: جا دارد همين جا از تمام تماشاگران و هواداران سپاهان كه با حضور پرشور خود باعث دلگرمي بازيكنان شدند تشكر كنم  و از آنها بخواهم در بازيهاي آينده نيز همين طور از تيم سپاهان حمايت كنند.
کد مطلب 58375

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