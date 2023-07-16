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۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد؛

شناسایی ٢۴ هزار زوج نابارور در فارس

شناسایی ٢۴ هزار زوج نابارور در فارس

شیراز- معاون بهداشت علوم پزشکی شیراز از شناسایی بیش از ۲۴ هزار زوج نابارور در فارس خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رضائیان زاده ضمن تاکید بر اهمیت حمایت تمام حوزه‌های مختلف دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مرتبط از اجرای قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بیان کرد: بیش از ٢۴ هزار و ۵٩٢ زوج نابارور در فارس شناسایی شده اند.

رضائیان زاده اضافه کرد: پس از تصویب و ابلاغ قانون جوانی جمعیت، ۲۷ قرارگاه دانشگاهی جوانی جمعیت با تصویب ۲۶۲ مصوبه در سال ۱۴۰۱ برگزار شد و با پیگیری‌های انجام شده، بیش از ۹۰ درصد این مصوبات اجرایی شدند.

او افزود: علاوه بر قرارگاه دانشگاهی جوانی جمعیت، ۲۳۰ کمیته تخصصی جوانی جمعیت با هزار و ۲۲۰ مصوبه نیز در سال گذشته برگزار شد که از این تعداد هزار و ۲۰۸ مصوبه اجرایی شد.

معاون بهداشت دانشگاه ادامه داد: شناسایی ۲۴ هزار و ۵۹۲ زوج نابارور و پیگیری ۲۲ هزار و ۲۶۴ زوج برای دریافت خدمات از بیمه سلامت و تعیین فرآیند چگونگی ارائه خدمات به زوجین نابارور با همکاری اساتید زنان در سطوح یک، دو و سه از دیگر اقدامات معاونت بهداشت در موضوع جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۱ بوده است.

کد مطلب 5837520

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