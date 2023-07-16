شناسایی ٢۴ هزار زوج نابارور در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رضائیان زاده ضمن تاکید بر اهمیت حمایت تمام حوزههای مختلف دانشگاهها و دستگاههای مرتبط از اجرای قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بیان کرد: بیش از ٢۴ هزار و ۵٩٢ زوج نابارور در فارس شناسایی شده اند.
رضائیان زاده اضافه کرد: پس از تصویب و ابلاغ قانون جوانی جمعیت، ۲۷ قرارگاه دانشگاهی جوانی جمعیت با تصویب ۲۶۲ مصوبه در سال ۱۴۰۱ برگزار شد و با پیگیریهای انجام شده، بیش از ۹۰ درصد این مصوبات اجرایی شدند.
او افزود: علاوه بر قرارگاه دانشگاهی جوانی جمعیت، ۲۳۰ کمیته تخصصی جوانی جمعیت با هزار و ۲۲۰ مصوبه نیز در سال گذشته برگزار شد که از این تعداد هزار و ۲۰۸ مصوبه اجرایی شد.
معاون بهداشت دانشگاه ادامه داد: شناسایی ۲۴ هزار و ۵۹۲ زوج نابارور و پیگیری ۲۲ هزار و ۲۶۴ زوج برای دریافت خدمات از بیمه سلامت و تعیین فرآیند چگونگی ارائه خدمات به زوجین نابارور با همکاری اساتید زنان در سطوح یک، دو و سه از دیگر اقدامات معاونت بهداشت در موضوع جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۱ بوده است.
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