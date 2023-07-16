به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نزدیک شدن به موسم اربعین حسینی، دانشگاه خوارزمی جهت تسهیلگری این سفر با برکت و معنوی ثبت نام این سفر را آغاز کرد همچنین شرایط این سفر معنوی ویژه دانشجویان اعلام شد که به این شرح است :

سفر اربعین ۱۴۰۲ مختص دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه است.

حضور خواهران دانشجو الزاما با وجود محارم امکان پذیر است. (منظور همسر، پدر یا برادراست).

دانشجویان متقاضی تا۱۵ مرداد ماه برای ثبت نام فرصت دارند، زمان رفت و برگشت: ۱ الی ۱۱ شهریور (زمان دقیق رفت و برگشت متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد).

رفت و برگشت به صورت زمینی و با اتوبوس است و ورود و خروج از مرز مهران خواهد بود.

نمایندگان دانشگاه جهت تسهیلگری، جایابی و هماهنگی بین دانشجویان زائر، در مرز مهران و همچنین شهرهای نجف و کربلا مستقر خواهند بود.

هزینه تخمینی برای افرادی که بصورت گروهی از دانشگاه راهی مرز مهران می شوند بصورت علی‌الحساب ۹۰۰ هزار تومان است. هزینه‌ی نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد.

به دلیل ازدحام زائرین، امکان معطل شدن بیش از حد برای حمل و نقل در مرز و کشور عراق وجود دارد.

با توجه به وجود موکب‌های پذیرایی در کشور عراق و به خصوص در شهرهای زیارتی، تغذیه‌ و اسکان زائرین از طریق موکب‌ها صورت می‌پذیرد.

داشتن گذرنامه با اعتبار ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ و ثبت نام در سامانه سماح الزامی است.

دانشجویان برای ثبت نام به اینجا مراجعه کنید.