به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تحقیق به عمل آمده از سوی گروه تحقیقات بهینه سازی و شبکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر استفاده از اتوبوس های پرسرعت در مسیر BRT حدفاصل چهارراه تهران پارس تا میدان آزادی موجب صرفه جویی روزانه 300 میلیون ریال در وقت شهروندان شده است .

همچنین با افزایش سرعت اتوبوس ها از 12 کیلومتر به 19 کیلومتر، زمان سفر در این مسیر نیز از حدود یک ساعت و نیم به حدود یک ساعت کاهش یافته است.

بر اساس این تحقیق در اردیبهشت ماه سال جاری 321 دستگاه اتوبوس در16 خط این مسیر روزانه 214 هزار مسافر را جابه جا می کردند، درحالیکه اکنون 228 دستگاه اتوبوس در این مسیر روزانه 288 هزار مسافر را جابه جا می کنند.

شایان ذکر است در حالیکه تعداد اتوبوس های این مسیر29 درصد کاهش یافته، در مقابل میزان مسافرانی که در این مسیر جابه جا می شوند 35 درصد افزایش یافته که این امر نشان دهنده استقبال و رضایت مسافران از یک سو و عملکرد مطلوب و کارایی بالای این روش نوین حمل و نقلی از سوی دیگر است.

در حالیکه قبل از اجرای طرح BRT فاصله زمانی حرکت اتوبوس ها در این مسیر 10 دقیقه در ساعات پیک ترافیک و 15 دقیقه در ساعات عادی بود این فاصله بعد از اجرای طرح به تدریج کم شده و در حال حاضر به تنها 2 دقیقه در زمان پیک ترافیک و 3 دقیقه در زمان عادی کاهش یافته است.



شایان ذکر است استفاده ازBRT به عنوان یک شیوه موثر حمل و نقل ریلی در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان به اجرا درآمده و علاوه برکاهش هزینه و افزایش بهره وری در بسیاری از مولفه های مورد نظر موجب توانمندی و کیفیت بخشی به ناوگان حمل و نقل شهری به ویژه در شهرهای بزرگ دنیا است.