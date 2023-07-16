پرداخت ۳۴۸ میلیارد تومان مقرری بیمه شدگان تأمین اجتماعی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بازدر هوا صبح یکشنبه در نشست هم اندیشی با مدیران بیمه‌ای و درمانی تأمین اجتماعی استان و رؤسا و اعضا هیئت مدیره کانون‌های بازنشستگی استان بوشهر، بانک رفاه کارگران و بیمه آتیه سازان حافظ اظهار داشت: به ۴۸ هزار نفر مستمری بگیر در استان بوشهر ماهانه ۳۴۸ میلیارد تومان مقرری پرداخت می‌کنیم.

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تلاش مدیران برای کم شدی مشکلات مردم اظهار داشت: در راستای فرامین مقام معظم رهبری، پیری جدید و حل مشکلات حل نشده جامعه هدف تأمین اجتماعی در استان را سرلوحه کار خود قرار دادیم و انتظار است مدیران مربوطه در این زمینه نهایت همت خود را به کار برند.

بازدرهوا گفت: معتقدیم همچنان مشکلاتی گریبانگیر بازنشستگان و مستمری بگیران است و کانون عالی به عنوان بزرگترین تشکل بازنشستگی کشور با استفاده از ظرفیت‌های خود از هر اقدامی که در راستای توانمندی سازمان تأمین اجتماعی بوده و توسعه کمی و کیفی خدمات و تعهدات سازمان به خدمت گیرندگان را به دنبال داشته باشد، حمایت می‌کند.

در این نشست محورها و مباحث متعددی از جمله مذاکرات انجام شده در خصوص نحوه تأمین منابع و و بودجه، بیمه تکمیلی و عمر و … مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.