پرتاب كنندگان ترقه دستگير شدند

* "تام ويلر" و" يان تمي " نمايندگان تبليغاتي AFC با ابراز رضايت كامل از نحوه برگزاري مسابقه و تبليغات دور زمين از ميزباني تيم سپاهان تقدير كردند.

* ناظر تاجيكستاني اين ديدار گفت: از اخراج فرهاد كاظمي نگراني نباشيد من هر كاري كه بتوانم براي تبرئه شدن او انجام خواهم داد.

* پرتاب چند ترقه پس از گل اول تيم سپاهان نگرانيهايي را در مسوولين برگزاري اين مسابقه به وجود آورد. اين مسئله باعث شد، محمد رضا ساكت مدير عامل باشگاه سپاهان بين دو نيمه از تماشاگران بخواهد پرتاب كنندگان نارنجك را معرفي كنند، كه گويا خود مردم چند تن از پرتاب كنندگان نارنجك را به مامورين نيروي انتظامي تحويل دادند.

* مجيد ساعدي فرد پزشك تيم ملي در بازي امروز به كمك تيم سپاهان آمده بود و برروي نيمكت اين تيم حضور داشت.

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