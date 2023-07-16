به گزارش خبرنگار مهر، عباس سلطانی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در آزمون سراسری، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش استان اصفهان آزمون‌های استاندارد و با امنیت بالا برگزار کرد.

وی ادامه داد: به همین دلیل تصحیح الکترونیکی جزئی از همین موارد است تا اطمینان خاطر را به دانش‌آموزان، اولیا و به طورکلی جامعه هدف آموزش و پرورش بدهد که امتحانات نهایی به بهترین نحو و بدون تقلب و تخلف برگزار می‌شود.

رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش استان اصفهان اذعان داشت: یکی از موضوعاتی که در تصحیح الکترونیکی رصد می‌شود این است که اگر فردی در زمان برگزاری امتحان از الگوهایی که در فضای مجازی به‌ویژه الگوهایی که در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته، استفاده کند و پاسخ سوالات را بدهد سامانه به‌صورت هوشمند پاسخ برگ‌ها را با نمونه‌های تقلب تطبیق داده و آنهایی را که همخوانی دارد پیدا می‌کند.

وی افزود: کارشناسان مربوطه پس از تشخیص سامانه، به حوزه‌های تصحیح مراجعه کرده و پاسخ برگ فیزیکی را با الگوهای قرار گرفته در فضای مجازی تطبیق داده که در صورت تأیید به‌عنوان تخلفات مکشوفه در حوزه تصحیح تلقی شده و برخورد قانونی لازم با متخلف صورت می‌گیرد.

سلطانی با اشاره به اینکه تخلفات در حوزه امتحانات به دو قسمت تقسیم می‌شود، توضیح داد: اگر تقلبی در حوزه اجرا صورت گیرد مسئولین حوزه اجرایی پس از کشف، صورت‌جلسه و مستندات را ارجاع می‌دهند؛ تخلفات دیگر در صورت بروز در حوزه تصحیح کشف می‌شود که یا مصحح طی تصحیح اوراق متوجه تقلب داوطلب شده و یا از طریق رصد سامانه‌ای تخلف احراز می‌شود.

وی تصریح کرد: از ابتدای فرایند امتحانات با چالش‌هایی روبه‌رو بودیم اما فرایند کلی امتحانات نهایی نسبت به سال‌های قبل بهتر شده است.

رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: الکترونیکی شدن فرایند تصحیح مقرر بود از اوایل دهه ۹۰ انجام شود اما پس از چندین سال، امسال به‌صورت سراسری و پس موفق‌بودن حوزه‌های تصحیح الکترونیک آزمایشی در سال گذشته عملیاتی شد و با آغاز این امر آینده خوبی در خصوص امتحانات نهایی را شاهد خواهیم بود.