اخلالگران بازار مرغ در فارس به مراجع قضایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شریفی در جلسات هماهنگی متولیان نظارت بر بازار، تاکید کرد: همه دستگاه‌های مرتبط با موضوع بازار ضمن تشدید نظارت‌ها بدون اغماض با متخلفان برخورد کنند.

وی اضافه کرد: نظارت بر بازار استان توسط سازمان‌های صمت، جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و بازاریان، اتاق اصناف و اداره کل تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

شریفی در خصوص قیمت مرغ گفت: قیمت مرغ کشوری است و در وب سایت ۱۲۴ روزانه اعلام می‌شود و همه اصناف و فروشندگان مرغ ملزم به رعایت قیمت مصوب هستند.

او تأکید کرد: تعدادی از اخلالگران بازار مرغ به مراجع قضائی معرفی شده‌اند و برای سه کشتارگاه پرونده تشکیل شده است.

مدیرکل اقتصادی استانداری فارس خاطرنشان کرد: از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۰ هزار و ۶۱۱ مورد بازرسی از بازار استان انجام و منجر به تشکیل پنج هزار و ۵۴۸ پرونده تخلف و جریمه هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی محکومان منجر شده و بیشترین تخلف مربوط به درج نشدن قیمت، گران فروشی و صادر نشدن فاکتور است.

شریفی به اقدامات تنظیم بازار نیز اشاره کرد و گفت: ۹۰۰ تن شکر و یک هزار تن برنج هندی و تایلندی از ابتدای تیرماه جاری در حال توزیع است، ضمن اینکه بیش از ۹ هزار تن شکر نیز توسط کارخانجات قند و شکر استان در این مدت توزیع شده است.

