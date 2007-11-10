به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در این جلسه که دقایقی پیش در دفتر رئیس سازمان تربیت بدنی پایان یافت، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گلایه خود را از روند نتایج و عملکرد تیم پرسپولیس ابراز داشت و در خصوص دلایل این موضوع با رئیس سازمان تربیت بدنی به مشورت پرداخت.

برپایه این گزارش، حبیب کاشانی در این جلسه اعلام کرد: وقتی کادر فنی و بازیکنان می گویند مشکلی از سوی آنها وجود ندارد و حمایت همه جانبه هواداران پرسپولیس نیز همراه این تیم است، به نظر می‌رسد مشکل از مدیریت باشد.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در جلسه خود با مهندس علی آبادی خواستار جایگزین شدن مدیری دیگر به جای خود در راستای حل مشکلات موجود شد.

رئیس سازمان تربیت بدنی نیز در این جلسه با تائید عملکرد مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و حمایت از وی گفت: اگر مشکلی در روند عملکرد تیم پرسپولیس وجود دارد مربوط به عملکرد کادر فنی و بازیکنان این تیم است که با مدیریت شما در آینده‌ای نه چندان دور حل خواهد شد.

مهندس علی آبادی با ابراز مخالفت شدید در تغییرات در مدیریت باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: هرگز حاضر به پذیرفتن کناره‌گیری حبیب کاشانی نیست و سازمان تربیت بدنی حمایت همه جانبه مادی و معنوی خود را از مدیریت این باشگاه ادامه خواهد داد. همچنین رئیس سازمان تربیت بدنی از مدیر عامل باشگاه پرسپولیس خواست با قدرت و جدیت به کار خود ادامه دهد.

با توجه به اینکه مدیر عامل باشگاه پرسپولیس تداوم حضور خود در باشگاه پرسپولیس را منوط به مشورت و نظر مساعد و حمایت رئیس سازمان تربیت بدنی پس از جلسه مذکور دانسته بود بحث کناره‌گیری حبیب کاشانی به طور کامل منتفی شد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران نیز اعلام کرد: طی روزهای آتی حتما شاهد برگزاری جلسات هماهنگی میان کادر فنی و مدیریت باشگاه خواهیم بود.