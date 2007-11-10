تاکید شیبانی بر تداوم تلاشها برای حل بحران لبنان / تقدیر الحص از مواضع مثبت تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، محمدرضا شیبانی سفیر ایران پس از دیدار با سلیم الحص نخست وزیر اسبق لبنان به خبرنگاران گفت: این دیدار فرصتی ارزشمند و بسیار خوب بود تا از نظرات سلیم الحص آگاه شویم و دیدگاه وی درقبال تحولات سیاسی لبنان را دیدگاهی ملی و در راستای منافع عالی لبنان می دانیم.

وی اشاره کرد: درباره همه تحولات و رویدادهای سیاسی داخلی و منطقه ای بحث و تبادل نظر صورت گرفت و توافق کاملی میان دیدگاه ما با نخست وزیر اسبق لبنان در این دیدار درباره خطرات دسیسه های آمریکا علیه کل منطقه وجود داشت و ما این فرصت را غنیمت شمردیم تا مواضع و دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران را در قبال همه تحولات سیاسی کنونی تشریح کنیم.

سفیر ایران در بیروت افزود: ما در این دیدار همه تلاش های سیاسی و دیپلماتیک فشرده و مثبت جمهوری اسلامی ایران را در راستای کمک به کشور برادر لبنان برای ایجاد راه حلی جهت بحران سیاسی کنونی و گذر از بحران جاری را برای سلیم الحص تشریح کردیم و وی نیز از تلاش های مداوم و خوب ایران برای کمک به لبنان جهت گذر از بحران سیاسی خود تقدیر کرد.

وی افزود که سلیم الحص نخست وزیر اسبق لبنان بویژه از تلاش های خوب و مداوم جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه ای به منظور نزدیک کردن دیدگاهها میان کشورهای منطقه بویژه در این زمینه ستایش کرد و ابتکار عمل ایران در قبال نزدیک کردن دیدگاهها میان عربستان و جمهوری اسلامی ایران را ستود.