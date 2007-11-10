به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری از عموم طراحان پوستر کشور دعوت کرده پوسترهایی را که با موضوع عاشورا طراحی کرده‌اند، ‌به دبیرخانه این سوگواره ارسال کنند.

هنرمندان حداکثر تا پایان آذرماه فرصت دارند که پنج اثر خود را به نشانی دبیرخانه این سوگواره در تهران، تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه، مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری ارسال کنند. ارسال پرینت رنگی هر پوستر روی یک برگ A4 به همراه CD حاوی نمونه رایانه‌ای آن با فرمت Tiff و کیفیت 300 dpi از شرایط پذیرش آثار است.

قباد شیوا، علی وزیریان، مسعود نجابتی، حمید شریفی و کورش پارسانژاد هیئت داوران و احمد آقاقلی‌زاده دبیر این سوگواره هستند. به سه برگزیده این سوگواره از سه تا هفت سکه بهار آزادی و دیپلم افتخار تعلق خواهد گرفت و به 10 برگزیده نیز لوح تقدیر و یک سکه بهار آزادی اهدا می‌شود.

بخش نمایشگاهی سوگواره پوسترهای عاشورایی از 22 دی با نمایش آثار منتخب آغاز به کار می‌کند و علاوه بر آن، کتابی نیز از آثار این نمایشگاه به انتشار خواهد رسید.