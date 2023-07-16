به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جلالزایی در حاشیه دیدار چند تن از مدیران با استاندار سیستان و بلوچستان که ظهر امروز یک شنبه انجام شد، افزود: با هدف معرفی چهره‌ای زیبا و شفاف از این استان پهناور در زمینه آداب و رسوم، ظرفیت‌های بومی و محلی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، موسیقی، آئینهای سنتی و مراودات با سایر کشورها برای اولین بار توسط تعدادی از کارگردانان به نام کشور در حوزه تولیدات تلویزیونی مستنداتی به تصویر کشیده می‌شود.

وی ادامه داد: در ساخت این تولیدات تلویزیونی که با بهترین کیفیت تصویر فیلمبرداری خواهد شد، از ظرفیت‌های بومی استان سیستان و بلوچستان مانند موسیقی سنتی و گروه‌های هنری و غیره به بهترین نحو استفاده می‌شود.

این مقام مسئول افزود: در این اقدام که جلسات هماهنگی و برنامه ریزی آن با همکاری استانداری سیستان و بلوچستان و اداره کل میراث فرهنگی استان آغاز شده، ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، تجاری و فرهنگی، گردشگری و همچنین محیط‌های روستانشینی و عشایری به نمایش گذاشته خواهد شد.