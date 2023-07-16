به گزارش خبرنگار مهر، مهران امیری امروز یکشنبه در جلسه هماهنگی با جایگاه‌داران و موکب داران، اظهار داشت: خدمت به عزاداران امام حسین (ع) سعادتی است که نصیب هر کس نمی‌شود و ما هرچه داریم از سیدالشهدا است و باید با تمام توان دین خود را به امام حسین (ع) و یاران باوفایش ادا کنیم.

وی افزود: مسئولان هیئت‌های مذهبی و جایگاه‌داران باید در کنار مردم تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا در محرم امسال بتوانیم به طور شایسته‌ای شاهد عزاداری برای سرور و سالار شهیدان باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه برق‌رسانی به جایگاه‌های عزاداری در سال جاری توسط شرکت توزیع برق استان لرستان انجام خواهد شد، گفت: از مسئولین جایگاه‌ها و هیئت‌های مذهبی. می‌خواهیم. بدون هماهنگی قبلی با این شرکت برای به برق‌رسانی به جایگاه‌ها اقدامی نکنند تا شاهد بروز حوادث ناگوار نباشیم

امیری در ادامه، گفت: مسئولین جایگاه‌ها باید تمام مسائل و موارد ایمنی را رعایت کنند و باتوجه‌به اینکه عزاداری در اوج پیک‌بار انجام می‌پذیرد در مصرف بهینه برق کوشا باشند تا شاهد خاموشی نباشیم و بتوانیم برق مطمئن و پایداری را در این ایام ارائه کنیم.