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۲۱ بهمن ۱۳۸۲، ۱۸:۵۸

جشنواره فيلم فجر در پايان راه (2)

پرواز سيمرغ ها آغاز شد

پرواز سيمرغ ها آغاز شد

مراسم اختتاميه بيست ودومين جشنواره فيلم فجربا 15 دقيقه تاخيرآغازشد.

  به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" مراسم اختتاميه جشنواره فجردرشرايطي آغازشد كه هنوزبسياري ازعلاقه مندان بدون داشتن كارت دعوت پشت درهاي تالاروحدت  اازدحام كرده اند.
اين مراسم كه ازحضور" عليرضا خمسه " درمقام مجري سود مي جويد با اجراي سرودملي وتلاوت آياتي چند ازكلام الله مجيد آغازشد .اجراي موسيقي كردي وپخش كليپهايي ازروزهاي بيست ودومين جشنواره فيلم فجربخشهاي نخستين اين مراسم را تشكيل دادند.
"رضا داد "، دبير جشنواره پس ازارائه گزارشي پيرامون عملكرد اين رويداد هنري  گفت :" آماري كه ما داريم از40 درصد افزايش  توليد  فيلم طي يك سال گذشته  و دوبرابرشدن تماشاگران جشنواره  تا ديشب حكايت مي كند. ازسوي ديگرآمارتفكيكي ازرضايت مخاطبان خبرمي دهند ."

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 58379

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