122میلیارد تومان اعتبار عمرانی به گیلان اختصاص یافت

قهرمانی چابک روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: اعتبارات عمرانی سال جاری 225میلیارد تومان است که از این میزان تاکنون 50 درصد افزایش یافته است.
وی همچنین از افزایش 25 درصدی بودجه عمرانی گیلان در سال آینده خبرداد و افزود: اعتبارات عمرانی استان در سال 87 به 290 میلیارد تومان رسیده و این غیر از اعتبارات ملی است.
قهرمانی در ادامه بر لزوم صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای اعلام کرد: اعتبارات هزینه ای که در واقع خرج جاری - هزینه ای است هرچه بیشتر صرفه جویی شده و هر سال نسبت به سال قبل کمتر شود به نفع جامعه است.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه در این مقوله ما در سال 78نسبت به سال 86 ، شاهد افزایش شش و سه دهم (3/6) درصد ی هستیم، افزود: این میزان 97 میلیارد تومان غیر از اعتبارات هزینه ای آموزش و پرورش و بنیاد شهید که به تنهایی افزون بر 300 میلیارد تومان بوده که خود بیانگر کاهش است.
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