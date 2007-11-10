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۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۱۶

استاندار گیلان:

122میلیارد تومان اعتبار عمرانی به گیلان اختصاص یافت

رشت - خبرگزاری مهر: روح الله قهرمانی چابک از اختصاص 50 درصد اعتبارت عمرانی استان یعنی 122 میلیارد تومان در سال جاری خبر داد.

قهرمانی چابک روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: اعتبارات عمرانی سال جاری 225میلیارد تومان است که از این میزان تاکنون 50 درصد افزایش یافته است.

وی همچنین از افزایش 25 درصدی بودجه عمرانی گیلان در سال آینده خبرداد و افزود: اعتبارات عمرانی استان در سال 87 به 290 میلیارد تومان رسیده و این غیر از اعتبارات ملی است.

قهرمانی در ادامه بر لزوم صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای اعلام کرد: اعتبارات هزینه ای که در واقع خرج جاری - هزینه ای است هرچه بیشتر صرفه جویی شده و هر سال نسبت به سال قبل کمتر شود به نفع جامعه است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه در این مقوله ما در سال 78نسبت به سال 86 ، شاهد افزایش شش و سه دهم (3/6) درصد ی هستیم، افزود: این میزان 97 میلیارد تومان غیر از اعتبارات هزینه ای آموزش و پرورش و بنیاد شهید که به تنهایی افزون بر 300 میلیارد تومان بوده که خود بیانگر کاهش است.

کد مطلب 583791

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