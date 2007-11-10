122میلیارد تومان اعتبار عمرانی به گیلان اختصاص یافت

قهرمانی چابک روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: اعتبارات عمرانی سال جاری 225میلیارد تومان است که از این میزان تاکنون 50 درصد افزایش یافته است .

وی همچنین از افزایش 25 درصدی بودجه عمرانی گیلان در سال آینده خبرداد و افزود: اعتبارات عمرانی استان در سال 87 به 290 میلیارد تومان رسیده و این غیر از اعتبارات ملی است .

قهرمانی در ادامه بر لزوم صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای اعلام کرد: اعتبارات هزینه ای که در واقع خرج جاری - هزینه ای است هرچه بیشتر صرفه جویی شده و هر سال نسبت به سال قبل کمتر شود به نفع جامعه است .