بزرگترین معروف رعایت قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه، ظهر یکشنبه در نشست فصلی دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی استان که با حضور آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گرگان برگزار شد، اظهار کرد: بزرگترین معروف رعایت قانون و بزرگترین منکر زیر پا گذاشتن قانون است و ضرورت دارد همه ما در رعایت قانون با جدیت رفتار کنیم.

وی افزود: بیانات امامین انقلاب اسلامی در تبیین امر به معروف و نهی از منکر چراغ راه همه ما است.

استاندار گلستان گفت: حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند اگر امر به معروف و نهی از منکر بخوبی در جامعه اجرا شود باقی موارد بدرستی اجرایی می‌شود و نباید قلمرو این دو فرضیه را کوچک کنیم.

وی ادامه داد: نگاه حضرت امام (ره) به عنوان یک اسلام شناس بزرگ به مقوله امر به معروف و نهی از منکر بسیار متعالی و مترقی است.

زنگانه با اشاره به اینکه نگاه مقام معظم رهبری نیز به مقوله امر به معروف و نهی از منکر به گونه‌ای است که ایشان معتقدند ناامید کردن مردم، کج نشان دادن راه است، افزود: کمک به دشمن و تلاش برای به فساد کشاندن نسل مؤمن و انقلابی نماد منکر است.

استاندار گلستان گفت: آمران به معروف و ناهیان از منکر با خلق خوب، روی گشاده و بیان زیبا با مخاطبان روبرو شوند.