پرداختن به مسئله هویت جامعه را به سمت پیشرفت هدایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه ظهر یکشنبه در آئین اختتامیه نخستین جشنواره ملی فرهنگی و هنری هویت استان مرکزی گفت: هر موجودیت زنده انسانی دارای یک شاکله جسمی و یک شالکه معنوی و درونی است که شاکله معنوی در خصوص آحاد اشخاص جامعه شخصیت است و زمانی که از یک گروه انسانی و جامعه صحبت می‌کنیم این شاکله معنوی هویت نام دارد.

مخلص الائمه اظهار کرد: هویت ویژگی ممیزه‌ای است که می‌تواند عامل حرکت و پیشرفت هر جامعه باشد ولو اینکه شاکله جسمی ناقص و دچار ضعف باشد اما اگر شخصیت و هویتی جامع و کامل شکل بگیرد این موجود ذاتاً مقتدر و قابل رشد است.

مؤلفه‌های هویتی استان مرکزی شناسایی شده است

استاندار مرکزی افزود: تلاش شد مؤلفه‌های شکل دهنده و مقوم هویت در استان را شناسایی کنیم که بعضاً آنها را می‌شناسیم و متأسفانه برخی ناشناخته هستند.

وی یادآور شد: روابط متقابل مؤلفه‌های هویتی استان و ارتباط آنها با سایر عناصر هویتی ایران اسلامی باید شناسایی شود که بخشی از این کار در استان مرکزی انجام شد.

مخلص الائمه اضافه کرد: توجه به عواملی که می‌تواند تقویت کننده عناصر هویتی و تبدیل این عناصر به نظام واره برای پیشرفت استان باشد در گفتمان سازی هویت استان دنبال شد.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه تدوین نظام واره هویتی استان مرکزی در حال انجام است، گفت: مقوله هویت در حال نزدیک شدن به یک گفتمان در سطح نخبگان، دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی و توده مردم است.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌ها و فرصت‌های استان مرکزی به مراتب از مسائل و مشکلات بیشتر است بیان کرد: می‌توانیم با اتکا به این فرصت‌ها بر مشکلات غلبه کنیم.

مخلص الائمه ادامه داد: وقتی از یک گفتمان صحبت می‌کنیم یعنی نظامی که ذیل آن تصمیم گیری و تصمیم سازی می‌شود و این با گفتگو متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره و همایشی که به زودی برگزار خواهد شد یکی از خروجی‌های جریان گفتمان سازی هویت در استان است، این جریان خروجی‌های متعددی دارد که به تدریج عرضه می‌شود و هر کس باید نقش خود را در آن ایفا کند.