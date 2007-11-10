فولاد خوزستان حریف سایپا شد/ تراکتورسازی با صباباتری دیدار می کند

به گزارش خبرنگارمهر، مرحله سوم رقابت های جام حذفی باشگاههای کشور- جام آزاد سازی خرمشهر- عصرامروز تیم های فولاد خوزستان، دانشگاه آزاد زنجان، تراکتورسازی تبریز، شاهین پارس جنوبی، صنایع اراک، سمند تهران، پیام ارتباطات خراسان و مقاومت بسیج فارس با برتری برابر رقیبان خود به مرحله چهارم این مسابقات صعود کردند.

براساس این گزارش، نتایج بدست آمده در دیدارهای عصر امروز به شرح زیر است :

* شهرداری یزد صفر- فولاد خوزستان 6 ( این دیداربا تاخیر45 دقیقه ای داوران برای حضور در زمین مسابقه آغاز شد)

گل ها: محمد قاضی (17 و 26)، خلیفه اصل (63 و 65)، علی عبادی (59) و یوسف حسینی(85)

* نیرومحرکه قزوین صفر - دانشگاه آزاد زنجان یک

گل: محسن فرغانی (75)

* تراکتورسازی تبریز یک - شاهد نجف آباد صفر

گل: محمد علی خطیبی (15)

* پیروزی یاسوج صفر - شاهین پارس جنوبی یک

* صنایع اراک 4 - تراکتورسازی نوین تبریز صفر

* سمند تهران 2 - شاهین اهواز صفر

* توحید روانسر کرمانشاه یک - پیام ارتباطات خراسان 2

* مقاومت بسیج فارس 3 - افلاک لرستان صفر (به علت انصراف تیم افلاک لرستان، مقاومت به مرحله بعد صعود کرد)

درادامه این مسابقات تیم های مهرکام پارس تهران و شموشک نوشهر، ساعت 14 در ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر با یکدیگر دیدار خواهند کرد که برنده این مسابقه درمرحله یک شانزدهم نهایی با سپاهان اصفهان دیدارخواهد کرد.

با توجه به نتایج بدست آمده درمسابقات امروز اکثرحریفان تیم های لیگ برتری که طبق اعلام فدراسیون فوتبال مسابقات خود را در روزهای اول و دوم آذرماه برگزارخواهند کرد، به شرح زیر مشخص شدند :

مرحله یک شانزدهم نهایی: (مکان این دیدارها متعاقبا اعلام می شود)

پنجشنبه 1/9/86

* استقلال اهواز - شاهین اهواز، ساعت 14

* پیکان تهران - (برنده دیدار تیم های ماشین سازی تبریز با شهرداری انزلی)، ساعت 14

* راه آهن تهران - پیام ارتباطات خراسان، ساعت 14

* پگاه گیلان - مس سرچشمه کرمان، ساعت 14

* صباباتری تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14

* ذوب آهن اصفهان - (برنده دیدار تیم های دانشگاه آزاد زنجان با شهرداری تبریز )، ساعت 14

جمعه 2/9/86

* پاس همدان - فولاد یزد، ساعت 14

* سایپا تهران - فولاد خوزستان ، ساعت 14

* مقاومت سپاسی شیراز - مقاومت بسیج فارس، ساعت 15

* شیرین فراز کرمانشاه - استیل آذین، ساعت 14

* ملوان بندرانزلی - شاهین پارس بوشهر، ساعت 14

* استقلال تهران - تربیت یزد، ساعت 14:45