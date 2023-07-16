به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری گردهمایی ارکان و خادمان هیئت‌های مذهبی استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه ماه محرم قرار داریم، برگزاری برنامه‌های باشکوه این ایام در دستور کار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به اجرای مراسم و مجالس محرم در نقاط مختلف این استان خاطرنشان کرد: گردهمایی «یک عمر نوکری» در استان بوشهر برگزار می‌شود.

نشست هماهنگی گردهمایی ارکان و خادمان هیئت‌های مذهبی استان بوشهر با عنوان «یک عمر نوکری» ظهر یکشنبه به همراه اهدا تندیس حبیب در اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد.

این نشست با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر، نماینده بنیاد دعبل خزاعی استان، دبیر شورای هماهنگی شبکه‌های هیئت و تشکل‌های دینی استان، رئیس شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان بوشهر، و سایر فعالان فرهنگی برگزار شد.

در این نشست مقرر شد، گردهمایی بزرگ ارکان و خادمان هیئت‌های مذهبی استان با عنوان «یک عمر نوکری» ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ با حضور آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در تالار لیان بوشهر برگزار شود.