به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس شیوه نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تسهیلات ارائه شده به صاحبان کسب و کار در حوزه فاوا از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه پرداخت می‌شود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر خاطرنشان کرد: در سال گذشته، مبلغ ۳۲ میلیارد ریال تسهیلات از محل بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به کسب و کارهای حوزه فاوا و دفاتر پیشخوان شهری ارائه، که منجر به ایجاد اشتغال برای ۱۷ نفر در استان شده است.

سملیان افزود: اولویت‌های اعطای تسهیلات بند الف تبصره ۱۸، بومی سازی، توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال، هوشمند سازی و توسعه فناوری‌های نوین، اشتغال و تربیت نیروی انسانی، توسعه همکاری‌های بین المللی صادرات است.

وی تصریح کرد: تسهیلات در قالب هفت طرح حمایتی شامل حمایت از طرح‌های ویژه ملی، طرح‌های پیشران، طرح‌های تولیدی صادرات محور، طرح‌های دانش بنیان با فناوری بالا، طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، طرح‌های توسعه سکوها و کسب و کارهای ارائه دهنده خدمات آزادکاری و خوداشتغالی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاتر خدمات ارتباطی (شهری و روستایی) و حمایت از سرمایه در گردش ارائه می‌شود.

سملیان اظهار کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات بند (الف) می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت ایران توان آفرین مراجعه کنند.