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۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۰۱

دستگیری 441 نفر در عملیات شب گذشته نیروی انتظامی تهران

دستگیری 441 نفر در عملیات شب گذشته نیروی انتظامی تهران

شب گذشته در ادامه مرحله دوم طرح افزایش امنیت اجتماعی (مبارزه با سوداگران مرگ) مأموران نیروی انتظامی تهران بزرگ طی عملیات ضربتی به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: این عملیات از اوایل شب گذشته آغاز و تا صبح امروز ادامه داشته است و طی آن تعدادی از مواد فروشان سطح شهر دستگیر و مقادیری مواد مخدر از انواع مختلف کشف و ضبط گردید.

براسا این گزارش ماموران نیروی انتظامی تهران بزرگ موفق به دستگیری 441 نفر در رابطه با مواد مخدر شدند که از این تعداد 17 زن و 424 نفر مرد گزارش شده است.

مقدار زیادی آلات و ادوات استعمال مواد مخدر ( 53315 ) ، 45 عدد انواع ترازوی توزین مواد، 70 دستگاه انواع تجهیزات دریافت ماهواره، 107 قبضه قمه و قداره، 2 قبضه اسلحه ، 73 عدد فشنگ و تعداد زیادی قرص های روان گردان، 121 لیتر و 31 عدد و 2 قوطی انواع مشروبات الکلی حاصل کشفیات و عملیات شب گذشته ماموران پلیس پایتخت گزارش شده است.

کد مطلب 583798

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