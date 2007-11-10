دستگیری 441 نفر در عملیات شب گذشته نیروی انتظامی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: این عملیات از اوایل شب گذشته آغاز و تا صبح امروز ادامه داشته است و طی آن تعدادی از مواد فروشان سطح شهر دستگیر و مقادیری مواد مخدر از انواع مختلف کشف و ضبط گردید.

براسا این گزارش ماموران نیروی انتظامی تهران بزرگ موفق به دستگیری 441 نفر در رابطه با مواد مخدر شدند که از این تعداد 17 زن و 424 نفر مرد گزارش شده است.

مقدار زیادی آلات و ادوات استعمال مواد مخدر ( 53315 ) ، 45 عدد انواع ترازوی توزین مواد، 70 دستگاه انواع تجهیزات دریافت ماهواره، 107 قبضه قمه و قداره، 2 قبضه اسلحه ، 73 عدد فشنگ و تعداد زیادی قرص های روان گردان، 121 لیتر و 31 عدد و 2 قوطی انواع مشروبات الکلی حاصل کشفیات و عملیات شب گذشته ماموران پلیس پایتخت گزارش شده است.