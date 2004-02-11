پيانيست هلندي : بعضي موسيقي ها از دل شعر به وجود مي آيند

" مارسل ورمس " پيانيست هلندي به خبرنگارادبي" مهر" گفت : مردم درمورد موسيقي همراه با شعروبدون شعر، سليقه هاي متفاوتي دارند وهردورا مي پسندند . نمي توان گفت درهلند مردم بيشتركدام موسيقي را مي پسندند ، اما شعربراي مردم هلند هم بااهميت است .

وي افزود : اگرچه دردوازده قطعه اي كه درنوزدهمين جشنواره موسيقي فجربا پيانواجرا كردم ، تاثيرچنداني ازشعرنگرفته است اما، بسياري ازقطعات موسيقي ازشعرتاثيرگرفته ودراين مورد مي توان به بعضي ازكارهاي " بلوز" اشاره كرد.

وي درمورد علاقه مخاطبين به موسيقي باآوازوبدون آوازاظهار داشت : موسيقي همراه با شعروآواز، زماني بيشترمورد توجه قرار مي گيرد كه مخاطب با زبان خواننده آشنا باشد وآن را بفهمد. من قصد داشتم تعدادي ازآهنگهاي خود را كه با شعرهمراه است براي ايرانيان اجرا كنم ، اما احتمال دادم مردم زبان هلندي را بلد نباشند و نتوانند با اشعار ارتباط برقراركنند.

شعر درموسيقي روماني نيزازجايگاه ويژه اي برخورداراست ، به گونه اي كه اين موسيقي ازيك منطق شعري پيروي مي كند." كنستانتين انچيانو" خواننده گروه موسيقي" روماني " نيزدرگفت وگو با خبر نگار ادبي" مهر" با بيان اين مطلب گفت : شعروموسيقي درروماني ، هميشه با حفظ ريشه هاي خود تركيب شده اند .



" كنستانتين انچيانو"خواننده كشورروماني ايستاده سمت راست دركنار خانم "روزيكا پترا" خواننده زن



وي افزود : موسيقي فولكلورروماني كه با شعرهمراه است ، آهنگساز خاصي ندارد ودر طي زمان ازفرهنگ وزندگي مردم شكل گرفته و به همراه اشعارعاميانه ، زبان به زبان ازگذشته به امروزرسيده است ، دراين موسيقي اززماني كه با شعرهمراه شده ، چه درگذشته و چه امروز ، شعر جايگاه خاصي دارد.

وي در مورد تاثيرشعربرموسيقي وايجاد تغييردرآن، اظهارداشت : بدون شك ، شعربرموسيقي تاثيرمي گذارد واين دونيزدرطي زمان تغييرمي كنند ، اما تغييرشعروموسيقي به مرورزمان اتفاق مي افتد واين تغييرات نبايد آنها را ازريشه دورسازد . شعري كه امروزدرروماني ديده مي شود وخوانندگان آن را به صورت آوازمي خوانند ريشه در گذشته دارد و هرچه امروزدرشعرروماني ديده مي شود ازگذشته شروع شده وبه آنچه امروز وجود دارد ، رسيده است .

وي گفت : توجه به گذشته وفرهنگ درمردم روماني اهميت زيادي دارد وما سعي مي كنيم آنچه ازگذشته به ما رسيده را حفظ كنيم.

