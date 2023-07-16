مجالس امام حسین(ع) تبیینی و حرکت آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا روز یکشنبه در همایش پرچم‌داران بصیرت در حسینیه سنندج اظهار کرد: شرکت در مجالس امام حسین (ع) و عزاداری برای اباعبدالله الحسین حرکت آفرین است.

وی افزود: دشمن از همان ابتدای نهضت امام خمینی (ره) نقش و تأثیر این عزاداری‌ها را درک کرده و دشمنی‌های خود را بیشتر کرده است.

استاندار کردستان تصریح کرد: دشمن امروز بهتر و بیشتر از هر زمان دیگری به تأثیر این مجالس پی برده است لذا با شیطنت‌هایی سعی دارد به میان این مجالس نیز نفوذ کرده و اختلاف و تفرقه ایجاد کند.

زارعی کوشا افزود: هر عملی که بخواهد ما را از زیر پرچم امام حسین (ع) بیرون ببرد و ما را از این مجالس دور کند، شیطنت دشمن است و ما باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم دشمن با این ترفندها بین ما تفرقه انداخته و افتخار خادمی مکتب امام حسین و معصومین را از ما بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: مجالس امام حسین (ع) از ابتدا مجالس تبیین بوده است و اولین جهادگر تبیین نیز حضرت زینب (س) بود که در مجلس یزید غبار فتنه را خواباند و مردم را برای همیشه با حقیقت مواجه کرد.

استاندار کردستان تصریح کرد: این مجالس فرصت خوبی است که جهاد تبیین مورد تأکید رهبری را به جا آورده و تحقق پیدا کند.

زارعی کوشا افزود: انقلاب ما پرچم دار جبهه حق در جهان است و آرزوی دین مداران، استقرار نظامی مبتنی بر موازین شرع الهی بوده که امروز مستقر است.

وی خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم ریشه اصلی این شجره طیبه با مسائل و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد و شیطنت‌های استکبار نخشکد.