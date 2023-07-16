جامعه تشنه الگوهای تربیتی با نگاه توحیدی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن عاملی عصر یکشنبه در مراسم رونمایی از کتاب «تجلی مصباح» در اردبیل اظهار کرد: جوانان ما امروز در عظیم‌ترین جنگ فکری و عقیدتی به الگویی شایسته بر مبنای معرفت‌افزایی نیاز دارند که می‌توانیم انبیا و اولیای الهی را به عنوان شایسته‌ترین الگو به آنها معرفی کنیم.

وی ویژگی‌های ممتاز امام علی (ع) و حضرت سیدالشهدا (ع) را در مسیر تربیتی نسل آینده یادآور شد و تصریح کرد: به شرط آنکه این الگوها در عمل پیاده شود، می‌توانیم شایسته‌ترین پیام تربیتی و معرفتی را به نسل آینده منتقل کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: الگوهای ممتاز رفتاری و اخلاقی باید در عمل خود را نشان دهند همان طوری که حضرت علی (ع) عدالت را در عمل و امام حسین (ع) نیز شجاعت و دینداری را در صحرای کربلا به نمایش گذاشت تا همه امت اسلامی در احیای این ارزش‌ها تلاش و جدیت داشته باشند.

آیت‌الله عاملی افزود: ما حق نداریم این الگوها را تنها در شعار خلاصه کرده و نوعی بی‌اعتمادی در جامعه به وجود آوریم بلکه بهتر است به دور از حق ویژه و یا ترس و واهمه از برخی رفتارها، عدالت، امر به معروف و نهی از منکر و حفظ حرمت و عفت و عزت مسلمانان را نادیده نگیریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش باید این الگوهای بی‌نظیر تربیتی را در قالب قصه‌های آموزنده برای کودکان و نوجوانان ما بیان کند تا از طریق مبانی هنری و فرهنگی بتوانیم این الگوها را به نسل‌های بعد منتقل کنیم.

آیت‌الله عاملی، ضرورت تمرکز و توجه به اصول تربیتی و فرهنگی را به عنوان ریل توسعه و تحول یادآور شد و اضافه کرد: ضروری است تا با پرورش عواطف و احساسات به سمت کارهای مناسبی برویم تا حرام و محرمات در زندگی‌ها بروز و ظهور نکرده و سعادتمندی دنیوی و اخروی را رقم بزنیم.

وی بیان کرد: شخصیت ائمه معصومین برای ما بزرگترین سیره و سلوک و معیارهای حرکتی را به وجود آورده و شایسته است با نگاه توحیدی جامعه تشنه‌ای که نیازمند الگوهای تربیتی است، سیراب کنیم.

آیت‌الله عاملی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در تولید این کتاب با محوریت شخصیت امام حسین (ع) و انتخاب موضوع بیش از نیمی از کار به انجام رسیده و نیم دیگر نیز در حسن سلقیه‌ای است که نویسنده در تهیه و تدوین مطالب از آن بهره می‌برد.

وی ضرورت تهیه و تدارک کتاب و پایان‌نامه‌ها را به صورت کاربردی و عملیاتی یادآور شد و تصریح کرد: ما به کتاب‌ها و پایان‌نامه‌هایی که در قفسه کتابخانه‌ها خاک بخورد، نیازی نداریم.

آیت‌الله عاملی ضرورت معرفی چهره عاطفی حضرت علی (ع) و دیگر معصومین را یادآور شد و گفت: در این کتاب نیز نویسنده سعی کرده تا الگوهای رفتاری امام حسین (ع) را به تصویر بکشد که در بخش عظیمی از این کتاب مطالب و مضامین بیان شده، بکر و ناب است.

وی افزود: اگر بر اساس سیره بزرگان دین عمل کنیم نه تنها در این دنیا بلکه در جهان آخرت نیز به سعادت رسیده و زمینه پیشرفت و ترقی فراهم می‌آید.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل ضرورت حمایت مسئولان فرهنگی را از نویسندگان یادآور شد و بیان کرد: نویسندگان ما باید با انتخاب موضوعاتی شایسته در مسیر حرکتی درست گام مؤثری بردارند.