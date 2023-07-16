کشف ۲۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق در گیلانغرب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور محمدی اظهار کرد: مأموران انتظامی گیلانغرب در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی در عملیات‌های جداگانه به سه دستگاه خودرو پژو ۴۰۵، سمند و نیسان مشکوک و برای انجام بررسی‌های قانونی آنها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروهای مذکور مقدار ۲ هزار و ۴۰۰ لیتر انواع سوخت قاچاق از نوع گازوئیل و بنزین به ارزش ۷۲۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی گیلانغرب تصریح کرد: در این رابطه سه دستگاه خودرو توقیف و سه نفر دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.