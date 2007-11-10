محمدرضا باهنر با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگاران ما گفت : هنر شما در انتشار اخبار بر حذر بودن از هرگونه جانبداری از فرد یا اشخاص خاص است و خوشبختانه خبرگزاری مهر تا کنون علاوه بر حفظ رویکرد فرهنگی خود به دور از هرگونه جانبداری ، تنها به وظیفه حرفه ای عمل کرده است.

باهنر در این گفتگو در تشریح علل منتفی شدن برگزاری انتخابات مکانیزه نیز اظهار داشت : رایانه ای شدن برگزاری انتخابات کار خطیری است که باید بسیار به آن توجه نمود و مقدمات خاص آن را فراهم آورد.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین و اصلی ترین وظیفه برگزاری انتخابات ، حفظ و امانتداری آراء مردم است تصریح کرد : برگزاری انتخابات و کسب آرای مردم علاوه بر اینکه نقش و جایگاه مردم را در نظام تعریف می کند حداقل حقوق شهروندی ممکن برای آنها است .

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود : به هر شکل و یا وسیله ای که آراء مردم بهتر حفظ شود بهتر است انتخابات به همان شکل اجرا شود.

باهنر برگزاری انتخابات رایانه ای را کار دشواری دانست و خاطرنشان کرد : این روش در کشور ما که باید افراد از بین عده ای انتخاب شده و نامشان در روی برگ رای ثبت گردد کار سختی است اما برگزاری انتخابات مکانیزه در کشورهایی که مردم حزب را انتخابات می کنند آسان است.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : در برگزاری انتخابات مکانیزه بر خلاف آنچه که برخی افراد بیان کردند هیچگونه مشکل قانونی نداریم.

وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور باید طی نشستی ضمن هم اندیشی با هم روشی را برای برگزاری انتخابات برگزینند که به نفع مردم و جامعه باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که انتخابات مکانیزه در حوزه های تک نماینده به صورت آزمایشی برگزار شود تا تجربه اولیه در این زمینه برای برگزاری فراگیر آن در کشور حاصل شود.