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۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۷

فرمانده انتظامی ساری:

سارق طلاجات کودکان در ساری دستگیر شد

سارق طلاجات کودکان در ساری دستگیر شد

ساری- فرمانده انتظامی شهرستان ساری از دستگیری یک زن که اقدام به سرقت طلاجات کودکان می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالله حسن زاده با اعلام جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام یک مورد سرقت طلاجات از کودکان در حال بازی در یکی از پارک‌های شهر توسط یک زن، بلافاصله مراتب در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری، تصریح کرد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند سارق را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

وی از کشف یک انگشتری و دوحلقه النگوی طلای سرقتی در بازرسی از مخفیگاه متهم خبر داد و اظهار داشت: این سارق حرفه‌ای در بازجویی‌های انجام شده به ۶ مورد سرقت طلاجات از کودکان در حال بازی در پارک‌های شهر ساری اعتراف کرد و بعد از تشکیل پرونده به مرجع قضائی شد.

سرهنگ حسن زاده با بیان اینکه متهم کودکان را به وسیله شیرینی و آب میوه اغفال کرده و در گوشه‌ای خلوت اقدام به سرقت طلاهای آنان می‌کرد، از شهروندان خواست: همواره مراقب کودکان خود باشند و ضمن توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیس در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله آن را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5838051

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