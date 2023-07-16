خروج نزدیک به ۵۶ هزارایرانی از مکه مکرمه

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تازه‌ترین آمار ستاد مکه با خروج ۵۵ هزار و۹۰۳ نفر از حجاج و عوامل کشورمان تا پایان امشب حدود ۲۰ هزار و ۳۴۹ زائر ایرانی در قالب ۱۴۰ کاروان در جوار خانه خدا باقی می‌مانند.

بر پایه این گزارش، تعداد زائران و عوامل خارج شده از مکه مکرمه ۶۳.۸۸ درصد از سهمیه کشورمان در حج ۱۴۰۲ است.

گزارش دریافتی از ستاد مکه همچنین حاکی است تا پایان امروز یکشنبه (۲۵ تیر) تعداد زائران ایرانی که از مکه به جده منتقل می‌شوند به بیش از ۲۷ هزار و ۸۰۰ نفر در قالب ۱۸۹ کاروان می‌رسد که با پروازهای شرکت هواپیمایی ایران‌ایر به استان‌های مختلف کشورمان انتقال یافتند.

بر اساس این گزارش، تا پایان امروز ۱۹۷۵۱ زائر در قالب ۱۳۵ کاروان از شهر پیامبر به کشورمان باز می‌گردند که از این تعداد بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ نفر زائران ترانزیت بودند که از مکه مستقیم به فرودگاه مدینه انتقال یافته و راهی میهن اسلامی شدند.

گزارش ستاد مکه حاکی است تا پایان امروز تعداد زائران حاضر در شهر پیامبر به ۹ هزار و ۹۴۱ نفر می‌رسد. به طور میانگین روزانه حدود چهار هزار نفر از جمعیت موجود در مکه و مدینه کم و راهی ایران می‌شود.

امسال ۸۷۵۴۱ هزار نفر از زائران کشورمان از ۲۱ ایستگاه پروازی عازم سرزمین وحی شدند وآخرین پروازهای بازگشت به مقصد ایران اسلامی طبق برنامه اعلام شده دوم مرداد خواهد بود.