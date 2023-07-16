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۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۳

نماینده ولی فقیه در گیلان:

امام حسین(ع) الگوی تمام عیار برای بشریت است

امام حسین(ع) الگوی تمام عیار برای بشریت است

رشت - نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به صبر مثال زدنی امام حسین علیه السلام گفت: امام حسین (ع) الگوی تمام عیار برای بشریت است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی امروز یکشنبه در همایش طلایه‌داران جهاد تبیین با اشاره به عظمت نهضت امام حسین (ع) اظهار کرد: هیچ پدیده و حادثه‌ای به زیبایی حادثه کربلا نیست.

وی با بیان اینکه انبیا الهی به سرزمین کربلا آمدند و به خاک این سرزمین بوسه زدند که نشان‌دهنده اهمیت و نقش‌آفرینی آن قطعه از زمین و زمان است، افزود: کربلا یک فرصت مهم برای بشریت است و بعثت را هم در مسیر اصلی‌اش حفظ کرد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه تمام زوایای نهضت امام حسین (ع)، هدایتگر و جهت دهنده است، گفت: تبیین و واکاوی فلسفه قیام عاشورا و حرکت هدایت دهنده امام حسین علیه السلام محور کارهای پژوهشی و تبلیغی قرار گیرد.
فلاحتی با اشاره به صبر مثال زدنی امام حسین علیه السلام، بیان کرد: امام حسین (ع) الگوی تمام عیار برای بشریت است.

وی با بیان اینکه بسیاری از قیام‌های بشر بعد از مدت‌ها فروکش می‌کنند، افزود: نور نهضت و قیام عاشورای امام حسین (ع) خاموش‌شدنی نیست.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با بیان اینکه امام حسین (ع) جان خود را در راه خدا فدا کرد تا انسان‌ها را از جهل و سرگردانی نجات دهد، گفت: آن حضرت امروز هم نجات‌گر و هدایتگر انسان‌ها است و گمراهان را نجات و جاهلان را هدایت می‌کند.
آیت‌الله فلاحتی با اشاره به عظمت و بزرگی نام و جایگاه امام حسین (ع) در آسمان‌ها و زمین، بیان کرد: جایگاه ملکوتی که آن حضرت در آسمان‌ها دارند اگر به اهل زمین برسد، غوغا می‌شود.

وی با بیان اینکه ایمان و عمل صالح اثرات فراوانی برای انسان دارد، افزود: کسی‌که برای عمل صالح تلاش می‌کند نباید به‌دنبال تکریم و تمجید باشد زیرا عمل صالح یعنی جز رضای خدا را نخواهد و تنها برای رضای حق تلاش شود نه برای رضای خلق خدا.

امام جمعه رشت با تاکید بر اینکه هدف ما در همه‌چیز باید احیای نام و راه امام حسین (ع) باشد، گفت: انقلاب اسلامی در مسیر احیای قیام عاشورا شکل گرفت و در حال حرکت است.

فلاحتی با اشاره به نقش مهم واعظان، ذاکران اهل‌بیت و مداحان در تبیین فلسفه قیام عاشورا، اضافه کرد: ذاکرین و واعظان با تبلیغ معارف دین، نسل جوان را به عمل کردن به احکام دین، شریعت و مسئولیت‌های بزرگ تشویق و سوق دهند.

کد مطلب 5838178

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