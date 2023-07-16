به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی امروز یکشنبه در همایش طلایهداران جهاد تبیین با اشاره به عظمت نهضت امام حسین (ع) اظهار کرد: هیچ پدیده و حادثهای به زیبایی حادثه کربلا نیست.
وی با بیان اینکه انبیا الهی به سرزمین کربلا آمدند و به خاک این سرزمین بوسه زدند که نشاندهنده اهمیت و نقشآفرینی آن قطعه از زمین و زمان است، افزود: کربلا یک فرصت مهم برای بشریت است و بعثت را هم در مسیر اصلیاش حفظ کرد.
نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه تمام زوایای نهضت امام حسین (ع)، هدایتگر و جهت دهنده است، گفت: تبیین و واکاوی فلسفه قیام عاشورا و حرکت هدایت دهنده امام حسین علیه السلام محور کارهای پژوهشی و تبلیغی قرار گیرد.
فلاحتی با اشاره به صبر مثال زدنی امام حسین علیه السلام، بیان کرد: امام حسین (ع) الگوی تمام عیار برای بشریت است.
وی با بیان اینکه بسیاری از قیامهای بشر بعد از مدتها فروکش میکنند، افزود: نور نهضت و قیام عاشورای امام حسین (ع) خاموششدنی نیست.
نماینده ولیفقیه در گیلان با بیان اینکه امام حسین (ع) جان خود را در راه خدا فدا کرد تا انسانها را از جهل و سرگردانی نجات دهد، گفت: آن حضرت امروز هم نجاتگر و هدایتگر انسانها است و گمراهان را نجات و جاهلان را هدایت میکند.
آیتالله فلاحتی با اشاره به عظمت و بزرگی نام و جایگاه امام حسین (ع) در آسمانها و زمین، بیان کرد: جایگاه ملکوتی که آن حضرت در آسمانها دارند اگر به اهل زمین برسد، غوغا میشود.
وی با بیان اینکه ایمان و عمل صالح اثرات فراوانی برای انسان دارد، افزود: کسیکه برای عمل صالح تلاش میکند نباید بهدنبال تکریم و تمجید باشد زیرا عمل صالح یعنی جز رضای خدا را نخواهد و تنها برای رضای حق تلاش شود نه برای رضای خلق خدا.
امام جمعه رشت با تاکید بر اینکه هدف ما در همهچیز باید احیای نام و راه امام حسین (ع) باشد، گفت: انقلاب اسلامی در مسیر احیای قیام عاشورا شکل گرفت و در حال حرکت است.
فلاحتی با اشاره به نقش مهم واعظان، ذاکران اهلبیت و مداحان در تبیین فلسفه قیام عاشورا، اضافه کرد: ذاکرین و واعظان با تبلیغ معارف دین، نسل جوان را به عمل کردن به احکام دین، شریعت و مسئولیتهای بزرگ تشویق و سوق دهند.
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