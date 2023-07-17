گیلان جایگاه نخست تولید فندق در کشور را دارد

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: گیلان از استان‌های مستعد و توانمند در حوزه کشاورزی است و در بخش‌های مختلف جزو اولین استان‌ها به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر لزوم توجه به حوزه کشاورزی، افزود: کشاورزی مهم‌ترین بخش تأمین امنیت غذایی است و باید ویژه به آن پرداخته شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برداشت نوبرانه محصول فندق در باغات استان خبر داد و گفت: برداشت نوبرانه محصول فندق از باغات اشکورات شهرستان رودسر آغاز شده است.

محمدی با بیان اینکه برداشت فندق در گیلان تا مهر ماه ادامه دارد، اضافه کرد: پیش بینی می‌شود امسال ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن محصول فندق از باغات گیلان برداشت شود.

وی با اشاره به وجود بیش از ۱۸ هزار هکتار باغ فندق در گیلان، افزود: ارزش ریالی محصول قابل پیش بینی، بیش از هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه این استان رتبه نخست تولید فندق در کشور را دارد، گفت: گیلان با تولید ۸۵ درصد محصول فندق موردنیاز کشور رتبه نخست تولید این محصول را در ایران به خود اختصاص داده است.

محمدی با بیان اینکه رودسر پایتخت فندق کشور لقب گرفته است، اضافه کرد: رودسر با ۱۲ هزار و ۹۵۰ هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۱۳ هزار تن فندق، رتبه نخست تولید فندق در گیلان را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه گیلان حدود ۵۹ هزار و ۴۰۰ بهره بردار فندق دارد، افزود: رودسر، املش، سیاهکل، رودبار، تالش و آستارا از مهم‌ترین شهرستان‌های گیلان در تولید محصول فندق گیلان هستند.