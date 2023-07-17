گردهمایی عاشورائیان در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور ائمه جمعه، مسئولان تبلیغات اسلامی شهرستانها و تشکلهای دینی، همراه با نوحه سرایی و سینه زنی گردهمایی عاشوراییان در شهرهای مختلف ایلام برگزار شد.
این گردهماییها هرساله قبل از آغاز ماه محرم برگزار میشود.
ایلام-گردهمایی عاشورائیان در استان ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، با حضور ائمه جمعه، مسئولان تبلیغات اسلامی شهرستانها و تشکلهای دینی، همراه با نوحه سرایی و سینه زنی گردهمایی عاشوراییان در شهرهای مختلف ایلام برگزار شد.
این گردهماییها هرساله قبل از آغاز ماه محرم برگزار میشود.
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