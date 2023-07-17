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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۷:۳۵

گردهمایی عاشورائیان در ایلام برگزار شد

گردهمایی عاشورائیان در ایلام برگزار شد

ایلام-گردهمایی عاشورائیان در استان ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور ائمه جمعه، مسئولان تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها و تشکل‌های دینی، همراه با نوحه سرایی و سینه زنی گردهمایی عاشوراییان در شهرهای مختلف ایلام برگزار شد.

این گردهمایی‌ها هرساله قبل از آغاز ماه محرم برگزار می‌شود.

گردهمایی بزرگ عاشورائیان در ایلام برگزار شد

گردهمایی بزرگ عاشورائیان در ایلام برگزار شد

گردهمایی بزرگ عاشورائیان در ایلام برگزار شد

گردهمایی بزرگ عاشورائیان در ایلام برگزار شد

گردهمایی بزرگ عاشورائیان در ایلام برگزار شد

گردهمایی بزرگ عاشورائیان در ایلام برگزار شد

کد مطلب 5838341

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