گردهمایی عاشورائیان در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور ائمه جمعه، مسئولان تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها و تشکل‌های دینی، همراه با نوحه سرایی و سینه زنی گردهمایی عاشوراییان در شهرهای مختلف ایلام برگزار شد.

این گردهمایی‌ها هرساله قبل از آغاز ماه محرم برگزار می‌شود.