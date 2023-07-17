تبلیغ موفق نیاز به هنرمندی دارد/ استفاده از زبان شعر و ادبیات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی شب گذشته در جمع مبلغان و اساتید حوزه علیمه خواهران طبس اظهارکرد: آنچه پیامبران و اولیاء خدا بر آن اهتمام داشتند موضوع هدایتگری و تبلیغ دین و جذب به سمت خوبی ها بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در سخنرانی اخیر خود بر موضوع تبلیغ و اهمیت آن تأکید داشتند، بیان کرد: ایشان در اولین سخنان خود فرمودند که نسبت به تبلیغ نگرانی دارند.

سالاری گفت: ما در خراسان‌جنوبی از سه هفته قبل بحث محتوای غدیر و محتوای ویژه محرم را شروع کرده‌ایم که مبلغان ما می توانند از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه حتی طلبه پایه ۱ در سطح و اندازه توان علمی خود باید کار تبلیغی در جامعه انجام دهد، اظهارکرد: روحیه تبلیغی از همان ابتدای تحصیل باید در طلاب شکل بگیرد که این موضوع یک بحث مهارتی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: در حوزه تربیت و آموزش طلاب باید ببینیم که آیا بعد از تحصیل طلبه او زبان کودک، لسان قوم محل تبلیغ و … را به خوبی می‌داند که همه این موارد در حوزه تبلیغ دارای اهمیت است.

سالاری با تأکید بر اینکه در طبس ظرفیت کار فرهنگی و تبلیغی به صورت شبکه ای وجود دارد، گفت: دشمن امروز بر شکستن اعتقادات دینی مردم و …برنامه ریزی کرده است که نمونه آن در طراحی و توطئه آن در مسئله حجاب می توان دید.

وی با اشاره به اینکه در بحث تبلیغ باید نقطه درگیری و پست صحنه ها را دریابیم و خوش سلیقگی داشته باشیم، یادآور شد: در حوزه حجاب یکی از اقشار و گروه هایی که تأثیرگذار هستند آرایشگران زنانه هستند که باید با آنان تعامل برقرار کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه باید مبانی دینی را از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم، یادآور شد: اگر تا هفت- هشت سالگی فرزندنمان را با حجاب و نماز آشنا کردیم می توان انتظار داشت در بزرگی فرد متدین و دیداری شود.

سالاری با بیان اینکه باید از هر فرصتی برای تبلیغ ارزش های دینی استفاده کنیم، یادآور شد: در مجموع در حوزه تبلیغ باید هنرمندی داشته و از ادبیات نیز استفاده کنیم.